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  3. Bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu! Komşuların polise şikayeti genç kızın hayatını kurtardı

Bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu! Komşuların polise şikayeti genç kızın hayatını kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde S.D. isimli kadını bıçakla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunan B.M.A. isimli erkek polis tarafından gözaltına alındı. Olayın yaşandığı evde yapılan aramada bulunan bıçağa ise el konuldu.

Bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu! Komşuların polise şikayeti genç kızın hayatını kurtardı

Alınan bilgilere göre olay Kepez ilçesindeki meydana geldi. Dört katlı bir binanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda gece boyunca birlikte eğlendikten  B.M.A. ile S.D.(21) , birlikte eve geldiler. Daha sonra ise iddiaya göre B.M.A., S.D.'yi bıçakla tehdit etti ve cinsel saldırıda bulundu. 

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

İkili arasındaki seslerden rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen polisler kapıyı çaldıktan sonra evden çıkan S.D. B.M.A.,'nın bıçak zoruyla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Daha sonra ise polisin kapıda olduğunu gören B.M.A.  kendini eve kilitledi.

Bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu! Komşuların polise şikayeti genç kızın hayatını kurtardı

POLİS, İTFAİYE YARDIMI İLE EVE GİRDİ

Savcılıktan alınan iznin ardından  itfaiye yardımı ile eve giren polis, B.M.A.'yı gözaltına aldıktan sonra sonra hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. B.M.A. polis merkezine götürülürken, evde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı belirlenen bıçağa el konuldu.

Bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu! Komşuların polise şikayeti genç kızın hayatını kurtardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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