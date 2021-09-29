Bıçaklı saldırıda fiziksel ve psikolojik olarak altüst olan Doktor Ertan İskender, saldırının ardından göreve dönemiyor

Doktor Ertan İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Asistanı olarak görev yapıyordu. Saldırının gerçekleştiği 27 Mayıs tarihinde poliklinikte görevi başında değildi. Bayram Nargüler adlı daha önceden hayatını kurtardığı ve yakından tanıdığı hastası taşkınlıkta bulununca onu sakinleştirmek amacıyla polikliniğe indi. Ancak o anda bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralandığı sağ elindeki parmaklar neredeyse kopma aşamasına geldi. Doktorlar genç meslektaşlarını mesleğe döndürmek için operasyonda tüm çabalarını gösterdi ve parmaklar yerine dikildi.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLSA DA, RUHSAL OLARAK DEĞİL

Dr. Ertan İskender’in eli mesleğe dönüş yapabilecek duruma gelse de, psikolojisinden dolayı hastaneye gidemiyor. Saldırıdan önce çok mutlu olduğunu ve neden böyle olduğunu anlayamadığını belirten İskender, nasıl çalışacağı ya da başka bir işe geçiş yapma konularında kararsız olduğunu ifade etti. Sağlık sıkıntılarının devam ettiğini söyleyen genç doktor, üç ay içerisinde saçlarının döküldüğünü ve sakalının beyazladığını belirtti.

BU PSİKOLOJİ İLE HASTA BAKILMAZ

Duruşmaya katılmak zorunda olmasının bile kendisini strese soktuğunu söyleyen İskender, o psikoloji içerisinde hasta bakmasının da doğru olmayacağını ve hastaneye gitmeyi denediğini ancak içeri giremediğini ifade etti.

ORAYA DÖNMEK İSTEMİYOR

Saldırı görüntülerini önceden izlemediğini belirten Dr. Ertan İskender, görüntüleri haberlerde izleyince tekrar çok kötü hissettiğini söyledi. 1 aydır aklına gelmeyen anların görüntülerini tekrar izleyince uyku düzeninin yine bozulduğunu, geceleri kabuslar gördüğünü anlattı. Hasta yakınlarını tanıdığını, tekrar gelip saldırı yapabileceklerinden korktuğunu ve oraya dönmek istemediğini söyledi.