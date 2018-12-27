Bican Günalan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİCAN GÜNALAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1964

Bican Günalan kaç yaşında : 54

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Bican Günalan doğum yeri : İstanbul

BİCAN GÜNALAN BİYOGRAFİSİ

Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Fadıl Fıdıllıoğlu karakteriyle tanınmaktadır.

Bican Günalan, 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fotoğraf sanatçısı olan Behiç Günalan adında abisi vardır. 16 yaşında iken 1980 yılında Akademik Sanat Topluluğuna katılarak tiyatro hayatına başladı.

1983 yısu, 1986 yılında Nöbetçi Tiyatro’da görev aldı. Ferhan Şensoytarafından kurulmuş olan Ortaoyuncular tiyatro grubunda birçok televizyon ve tiyatro projesinde oyuncu ve reji asistanı olarak 1987 yılından 1995 yılına kadar çalıştı. 1995yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) gösterime giren “Otogargara” oyunuyla BKM'ne geçti. BKM'de, “Otogarara”, “Bana Bir Şeyhler Oluyor” ve “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü” oyunlarında, “Bir Demet Tiyatro” dizisinde, “Vizontele” filminde rol aldı.

Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

Bican Günalan, 2004 yılından beri kızının eğitimi için hem Türkiye hem de Kanada’da Toronto kentinde yaşamaktadır. Toronto’da da boş durmayan Bican Günalan, oradaki Türklerin katıldığı workshop çalışması yapmaktadır. Yaz tatillerinde geldiği Türkiye’de filmlerde rol alıyor.

1995 - 2002 yılları arasında senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Bir Demet Tiyatro” adlı dizide Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Bican Günalan, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Özge Özberk, Pelin Körmükçüile beraber rol aldı.

Bican Günalan, 1988 yılında Bilgisayar Mühendisi Deniz hanım ile evlendi. Gizil (d.1993) adında bir kızı vardır.

2013 yılında “Bizim Okul” adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Mert Öcal, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

Rol aldığı bazı oyunları :

- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

- Soyut Padişah

- 40ambar Gece Tiyatrosu

- Bana Bir Şeyhler Oluyor

- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü

- Oto Gargara

- Seyircili Seyir Defteri

- İstanbul'u Satıyorum

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Bizim Okul (Erdal) (TV Dizisi)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (Ramiz) (Sinema Filmi)

2010 - Şen Yuva (Cefakar) (TV Dizisi)

2010 - Eyyvah Eyvah (Ramiz) (Sinema Filmi)

2011 - Akasya Durağı 4. Sezon (Hayri) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (İbrahim) (Sinema Filmi)

2003 - Ölümsüz Aşk (Tarık) (TV Dizisi) (11 Bölüm)

2003 - Vizontele Tuuba (Sezgin ) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sezgin) (Sinema Filmi)

2000 - Güneş Yanıkları (Sami) (TV Dizisi)

1995 - 2002 - Bir Demet Tiyatro (Fadıl Fıdıllıoğlu) (TV Dizisi)

1993 - Süper Baba (Kudret Çalım) (TV Dizisi)

1991 - Varsayalım İsmail (Ilgar) (TV Dizisi)

1987 - Selamsız Bandosu (Belediye Zabıtası) (Sinema Filmi)