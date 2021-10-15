Biçerbağlar ne demek, TDK'ya göre Biçerbağlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biçerbağlar ne demek? Biçerbağlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biçerbağlar kelimesi. Peki biçerbağlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biçerbağlar nedir, biçerbağlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİÇERBAĞLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biçerbağlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre biçerbağlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine

