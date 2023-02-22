Bidemi Owoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bidemi Owoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bidemi Owoku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bidemi Owoku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.