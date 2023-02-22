Bidemi Owoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bidemi Owoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bidemi Owoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bidemi Owoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bidemi Owoku {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bidemi Owoku Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Bidemi Owoku'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bidemi Owoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bidemi Owoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bidemi Owoku şuan Doma United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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