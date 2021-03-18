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Biden talimatı verdi: AB'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar kalkacak!

Son dakika haberi... Reuters, diplomatik kaynaklara dayanarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üst düzey yetkililerine yeni yaptırım uygulama kararını dondurduğunu duyurdu. Haberde, AB'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yaptırımların uygulanmaması talebine uyduğu belirtildi.

Biden talimatı verdi: AB'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar kalkacak!

Son dakika haberi... Reuters, diplomatik kaynaklara dayanarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üst düzey yetkililerine yeni yaptırım uygulama kararını dondurduğunu duyurdu. Haberde, AB'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yaptırımların uygulanmaması talebine uyduğu belirtildi.

Britanya merkezli Reuters, 4 diplomata dayanarak, AB'nin TPAO'dan daha fazla yetkiliyi kara listeye alma planını dondurduğu haberini geçti. 

Gelişmeyi Ankara'nın bu yıl başlattığı diplomatik girişimlerin meyve verdiğinin en net işareti olarak değerlendiren Reuters, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın Ankara'nın taviz vermeye açık gözükmesinden dolayı Brüksel'den Türkiye'ye yaptırım uygulamamasını talep ettiğini aktardı.

Reuters'e konuşan AB ve ABD'den diplomatlar, Biden yönetiminin, tam da NATO müttefiki ve AB adayı Türkiye'nin 'ödün vermeye daha istekli gözüktüğü' bir dönemde AB'nin yaptırım uygulamamasını istediğini dile getirdi.

Bir AB diplamatı "Türk yetkililerin ilaveten kara listeye alınması çalışması durmuş durumda ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi. 

İkinci AB diplomatı böyle bir çalışmanın gerçek anlamda hiç başlamadığını söylerken, üçüncüsü "Diplomatik yollara öncülük veriliyor" diye ekledi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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