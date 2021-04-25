Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerFenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCUBiden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDiyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEdirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMalatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuOfspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Biden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!

Biden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, yaptığı açıklamada "Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi." ifadesini kullandı.

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, ülkenin devlet kanalı  Rossiya 24’e konuk oldu.

Kirill burada yaptığı açıklamada Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu belirtti.

Patrik Kirill, “Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı” diye konuştu.

Ermenistan’da her 24 Nisan’da 1915 olayları anma etkinlikleri düzenleniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT