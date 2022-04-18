Biftek Mantarı ne demek, TDK'ya göre Biftek Mantarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biftek mantarı ne demek? Biftek mantarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biftek mantarı kelimesi. Peki biftek mantarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biftek mantarı nedir, biftek mantarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİFTEK MANTARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biftek mantarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre biftek mantarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çınar ve kestane ormanlarında oldukça sık rastlanan, genellikle canlı ve çürümüş ağaçlarda yetişen, biçimi çiğ eti andıran, kesildiğinde kırmızı bir sıvı çıkaran, tadı ekşimsi bir tür mantar

