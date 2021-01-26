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Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Avcu, akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in AK Partili Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, evinde yaşadığı halsizlik nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler Avcu'yu Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU İYİ

Hastaneye götürülen Avcu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Avcu’yu hastanede ziyaret ederek durumu ile ilgili bilgi aldı.

İSMAİL AVCU KİMDİR?

1957 yılında Bigadiç’ de doğan İsmail Avcu, ilköğrenimi Işıklar İlköğretim okulunda, Orta öğrenimini Bigadiç’ de, Lise öğrenimini Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

Lise öğreniminden sonra Bigadiç’ de ticarete atıldı.  1989-1994 yıllarında İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 2. dönem için Bigadiç Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Avcu, Evli ve 2 çocuk babası. 

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