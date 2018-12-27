Bige Önal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Şubat.1990

Bige Önal kaç yaşında : 28

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Dizi Oyuncusu

Bige Önal doğum yeri : İstanbul

BİGE ÖNAL BİYOGRAFİSİ

“Maral:En Güzel Hikayem” adlı dizide Alara karakterini canlandırmıştır.

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan’dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan “Elde Var Hayat” adlı dizide Bige Önal Yeliz karakterini canlandırırken dizinin başrollerinde Emre Altuğ ve Rojda Demireroynarken diğer rollerde ise Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı, Hande Subaşı gibi oyuncular oynamıştır.

2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç’un oynadığı “Benim Adım Gültepe” adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.

2015 yılında Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in üstlendiği “Maral:En Güzel Hikayem” adlı dizide Hazal Kaya(Maral), Aras Bulut İynemli (Sarp), Ceyda Düvenci (Deniz), Fırat Altunmeşe(Oytun) rol alırken Bige Önal da Alara karakterini canlandırmıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Martıların Efendisi (Rüya/Birgül)(Sinema Filmi)

2016 - Olanlar Oldu (Gizem (Aslı'nın Arkadaşı))(Sinema Filmi)

2016 - Bodrum Masalı (Lal) (TV Dizisi)

2015 - Göç Zamanı (Didem) (TV Dizisi)

2015 - Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Rita) (TV Dizisi)

2011 - Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)

Yapım Ekibi:

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Yapım Asistanı)(Sinema Filmi)