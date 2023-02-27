Bigen Yala Lusala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bigen Yala Lusala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bigen Yala Lusala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bigen Yala Lusala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bigen Yala Lusala 20 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bigen Yala Lusala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bigen Yala Lusala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bigen Yala Lusala'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bigen Yala Lusala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bigen Yala Lusala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bigen Yala Lusala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bigen Yala Lusala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KSC Lokeren

30 Haziran 2012 yılında Anderlecht U21

31 Ağustos 2012 yılında WhiteStar Woluwe

30 Haziran 2013 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2013 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2016 yılında Eendracht Aalst

22 Temmuz 2018 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Bigen Yala Lusala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bigen Yala Lusala şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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