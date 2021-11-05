Biji Kurdistan paylaşımı yapmış uyarı cezası almıştı! Hifzullah Kutum görevinden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı

Fırat Üniversitesi (FÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli olan Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum, 14 Eylül 2021 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan)" paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu paylaşımlar sonrası yapılan şikayet üzerine dekanlık tarafından soruşturma açılmış, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker imzasıyla alınan karada Kutum'a uyarı cezası verilmişti. Paylaşımların sosyal medyada yayılması üzerine rektörlük tarafından hakkında soruşturma açılan Hifzullah Kutum, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum'un 29 Ekim 2021 tarihinde ve değişik tarihlerde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar sonucu Terör örgütü propagandası yapmak suretiyle Üniversitemizde ve şehrimizde infial yaratmak iddiası ile ilgili olarak adı geçen hakkında 05.11.2021 tarih ve 105911 sayılı yazı ile hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup 2547 sayılı Kanunun 53/3 ve ilgili maddelerine istinaden görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir"

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan edinilen bilgilere göre Hifzullah Kutum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

"İTTEN KORKSAM İNİNE GİRMEZDİM" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kurdistan bayrağı olan kişilerin olduğu fotoğrafları paylaştığı görülen Kutum'un kendisi hakkında çıkan haberler sonrasında "Herkese selam olsun. Korkmuyorum. Korktuğum tek şey korkaklıktır. Ölüm tehditleri alıyorum. Demirden korksam trene binmezdim. İtten korksam inine girmezdim. #ittenkorksamininegirmezdim" yaptığı paylaşım tepki çekmişti.

Herkese selam olsun. Korkmuyorum. Korktuğum tek şey korkaklıktır. Ölüm tehditleri alıyorum. Demirden korksam trene binmezdim. İtten korksam inine girmezdim. #ittenkorksamininegirmezdim — Hifzullah Kutum (@hifzullah_kutum) November 3, 2021

Fırat Üniversitesi'nde 'Bijî Kürdistan' paylaşımı yapan akademisyen Hifzullah Kutum'a uyarı cezası! Vatandaşlar görevden alınmasını istedi!