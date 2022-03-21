Bijuteri ne demek, TDK'ya göre Bijuteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bijuteri ne demek? Bijuteri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bijuteri kelimesi. Peki bijuteri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bijuteri nedir, bijuteri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİJUTERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bijuteri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bijuteri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bijuteri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı

- Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası

