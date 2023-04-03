Bilal Akhyadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Akhyadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Akhyadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Akhyadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Akhyadov 5 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ахъядов Билал Мовлидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Akhyadov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Akhyadov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bilal Akhyadov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal Akhyadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Akhyadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Akhyadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Akhyadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Akhmat II

Bilal Akhyadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Akhyadov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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