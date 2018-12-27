Bilal Ekşi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLAL EKŞİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1968

Bilal Ekşi kaç yaşında : 50

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Meslek : Üst Düzey Yönetici

Bilal Ekşi doğum yeri : İkizdere ilçesi, Rize

BİLAL EKŞİ BİYOGRAFİSİ

21 Ekim 2016 tarihinde THY Genel Müdürlük görevine getirildi.

Bilal Ekşi, 1968 yılında Rize’de İkizdere ilçesinde doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

Meslekimir Yollarında elektronik ve haberleşme mühendisi olarak başlayan Bilal Ekşi, daha sonra 1994 yılında İstanbul Ulaşım AŞ'de atölye müdürlüğü görevine getirilerek, Raylı Taşıma Sistemlerinin tüm elektronik sistemlerinin bakım onarım ve proje sorumluluğu gibi görevler üstlendi. 1995 –1996 yılları arasında İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Atölye Müdür Yardımcılığı, 1996 – 2003 yıllarında ise Atölye Müdürlüğü yaptı. Atölye Müdürlüğü süresince Elektronik, Elektrik ve Mekanik Atölyelerinin sevk idaresi ile Metro Tramvay araçları ile tüm elektronik sistemlerin bakım, onarım ve arızalarının yapan ekibinin yönetimi, Metro ve Tramvay araçlarının alım projesi ile Metro Atölyesinin kurulum projelerini yürütme görevini üstlendi.

Bilal Ekşi, 2003 yılında, Türk Hava Yolları A.O.'da Revizyon Atölyeleri Başkanlığı ile görevlendirildi. Revizyon Atölyeleri Başkanlığında, kadrosu 550 teknisyenden ve toplam 4 müdürlükten oluşan, uçak motoru, iniş takımları ve tüm komponentlerinin bakımlarını yaprlik etti

Bu pozisyonda iki yıl sürdürdüğü başarılı çalışmalar neticesinde, 2005 yılında Türk Hava Yolları A.O.'da Yer İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bilal Ekşi, görev süresi zarfında, toplam 2250 kişiden oluşan bir organizasyonun sorumluluğunu yürüttü ve özellikle zamanında kalkış performansının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur.

2008- 2009 yılları arasında getirildiği THY Teknik A.Ş 'de İşletme’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi çerçevesinde de toplam 1900 teknisyen ve mühendis kadrosundan oluşan organizasyonun liderliğini üstlendi.

2009-2010 yıllarında Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) yeniden yapılandırılması projesi kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü yaptı.

2010-2011 tarih aralığında Türk Hava Yolları Teknik AŞ ve Amerikan motor üretim devi Pratt&Whitney'in ortak kuruluşu olan (TEC) Turkish Engine Center'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 8 Nisan 2011 tarih ve 2011/282 sayılı kararı ile 2011 yılının Nisan ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevine atandı.

21 Ekim 2016 tarihinde THY Genel Müdürlük görevinden ayrılan Temel Kotil'in yerine THY'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapan Bilal Ekşi THY Genel Müdürü olarak atandı.