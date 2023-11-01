Bilal Erdoğan'dan İsrail mallarına boykot çağrısı: Muhtaç değiliz!

Filistin İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, İsrailli markalara bilinçli boykot etme çağrısında bulunarak "İsrail'i destekleyen markalara muhtaç değiliz" dedi.

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Bilal Erdoğan'dan İsrail mallarına boykot çağrısı: Muhtaç değiliz!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, 54 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile ‘Filistin İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıya; Ali Erbaş’ın yanı sıra, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Erbaş “Müslüman toplumlar, zalimleri durduracak yaptırımı gündeme getirmeli” diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha güçlü inisiyatif alması gerektiğini belirtirken, Bilal Erdoğan'dan İsrail mallarına boykot çağrısı geldi.

"Dua, en büyük silahımız!"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da son yıllarda Kudüs ve Filistin ile ilgili yapılan girişimlerin faydasını gördüklerini söyledi. Duanın, Müslümanların en büyük silahı olduğunu, Müslümanların camilerde bir araya gelerek zalimlerin kahrolması için dua etmesinin ve bu etkinlikleri artırmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, müşterek hareket etme kültürünün artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki STK'ların uluslararası toplumla irtibatlarını güçlendirmeleri gerektiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Bilinçli şekilde boykot yapalım"

- Boykotun güçlü olduğunu düşünüyorum. İsrail Başbakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıkça şunu söylediler, 'Amerika ile yakın çalışarak, Amerika'daki birçok eyalette İsrail boykotunu yasakladık' diyor. Onlar için boykot meselesinin ne kadar önemli olduğunu buradan görelim.

- Bunu bilinçli şekilde yapmak lazım. Önceliği İsrail'e açık desteği veren markalardan başlatmak, sonra İsrail'i açıkça kınamayanlarla devam etmek, sonra Filistin'e destek vermeyenlere geçmek gerekiyor.

İsrail'i destekleyen markalara muhtaç değiliz

- Türkiye 85 milyon nüfusuyla önemli bir pazar. Aynı zamanda da yeterli ürüne sahip. Türkiye'de, İsrail'i destekleyen markalara mecbur, muhtaç değiliz. Boykot hareketinin daha yaygın şekilde yapılmasında gayret göstermeliyiz.

Kaynak: İnternehaber

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