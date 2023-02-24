Bilal Hamidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Hamidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Hamidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Hamidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Hamidovic 24 Ağustos 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Hamidović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Hamidovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Hamidovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Hamidovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Hamidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Hamidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bilal Hamidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Hamidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2022 yılında Tuzla City U19

9 Ağustos 2022 yılında OFK Gradina

Bilal Hamidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Hamidovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.