Bilal Yachioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yachioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Yachioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Yachioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Yachioui {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Yachioui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Bilal Yachioui'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal Yachioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Yachioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Yachioui şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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