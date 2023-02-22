Bilal Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bilal Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bilal Yakubu 12 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bilal Yakubu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Yakubu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Yakubu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bilal Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bilal Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Enyimba Aba
Bilal Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bilal Yakubu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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