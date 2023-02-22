Bilal Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bilal Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilal Yakubu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.