Bilali İdrissa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilali İdrissa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilali İdrissa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilali İdrissa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilali İdrissa 27 Temmuz 2001 tarihinde Tanga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Bilali Ayoub Idrissa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilali İdrissa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batuhan Asılkefeli yapmaktadır. Bilali İdrissa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bilali İdrissa'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilali İdrissa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilali İdrissa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilali İdrissa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilali İdrissa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında A. Keçiörengücü

4 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2021 yılında FK Ibar

26 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Hegelmann B

25 Ağustos 2022 yılında FK Gorazde

Bilali İdrissa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilali İdrissa şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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