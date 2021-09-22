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Bilcümle ne demek, TDK'ya göre Bilcümle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bilcümle kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bilcümle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bilcümle nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bilcümle kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bilcümle ne demek, TDK'ya göre Bilcümle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bilcümle ne demek? Bilcümle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bilcümle kelimesi. Peki bilcümle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bilcümle nedir, bilcümle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bilcümle kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bilcümle kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BİLCÜMLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bilcümle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bilcümle kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bilcümle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bütün, hep

BİLCÜMLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Artık yalnız bizim gazinoya değil, bilcümle barlara, gazinolara ve kahve ve sinemalara gidemez oldum.

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