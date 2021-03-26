Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Semih Şahin hangi partiden?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında caddelere astırdığı billboardlar nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi. Peki Semih Şahin kimdir? Semih Şahin kaç yaşında, nereli, hangi partiden?

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1965 Bilecik’te doğumlu olan Semih Şahin, İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde bitirdi.

Ardından İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul’da yaşamaya başladı.

Semih Şahin, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SEMİH ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

Semih Şahin, 31 Mart 2019 yılında yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı oldu. Ve ardından seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Halen de Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şahin'e neden soruşturma açıldığı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma!