CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma!

Bilecik Belediyesinin astığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadelerde hakaret içeren ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldı.

''ÖĞRETMENLERİMİZİ VE POLİSİMİZİ ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."