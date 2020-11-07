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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den salgınla mücadele denetimi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı kararıyla 81 ilde yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den salgınla mücadele denetimi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı kararıyla 81 ilde yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 81 ilde düzenlenen korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Vali Şentürk ve Başkan Şahin, esnaf ve vatandaşları uyarılarda bulundu. Bilecik'teki hasta sayısının artığına dikkat çeken Vali Şentürk, herkesin hem kendisini koruması hem de başkasının hayat hakkına saygılı olması konusunda daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Bilecik'teki korona virüse yakalanma oranının şu an en yüksek seviyelerde olduğunun altını çizen Vali Şentürk, Bilecik'teki bütün kurumların seferber olarak, sayıyı en aza indirme gayretinde olduğunu ifade etti.

"İş yerleri, toplu taşıma araçları ve vatandaşlarımızın bilgilendirildiği denetimlerin önemi çok büyük"

Belediye Başkanı Semih Şahin ise denetimler sonrası yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı kararıyla 81 ilde düzenlenen denetime, Valimiz Bilal Şentürk, daire amirleri ve görevlilerle birlikte katıldık. İş yerleri, toplu taşıma araçları ve vatandaşlarımızın bilgilendirildiği denetimlerin önemi çok büyük. Tüm vatandaşlarımızı, korona virüs tedbirlerine uymaya ve uygulamaya devam etmelerini diliyorum" dedi.



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