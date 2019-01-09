Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Bakır idaresindeki 54 RB 678 plakalı otomobilin, Ciciler köy kavşağına geldiğinde bir anda motoru alev aldı. Otomobilin yandığını gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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