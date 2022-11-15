Bilecik’te etik alkol operasyonu! 120 bidon ele geçirildi

Bilecik'te sahte içki üretim ticareti yaptığı düşünülen işyerlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyondan bir işyerinde 120 bidon halinde 600 litre etik alkol ele geçirildi.

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Bilecik’te etik alkol operasyonu! 120 bidon ele geçirildi

Bilecik'te sahte içki üreten, ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonda 120 bidon etik alkol ele geçirildi

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce sahte içki üreten, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Eskişehir'e etil alkol götürüldüğü tespit edilen 1 araçta yapılan aramada 120 bidon halinde 600 litre etil alkol ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan İ.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Bilecik’te etik alkol operasyonu! 120 bidon ele geçirildi

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