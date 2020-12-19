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  3. Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

Bilecik Yeniköy'de açılışı yapılacak olan ekmek fırınında hazırlık yapıldığı sırada yangın çıktı.

Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

Bilecik't Merkeze bağlı Yeniköy'de Mustafa Y'ye ait olan ve yarın hizmete açılacak olan ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

İhbar üzerine Bilecik İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken alevler fırının üst katında bulunan eve sıçradı. 

Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.  

Bilecik'te korku dolu saatler! Hizmete açılmak üzere olan fırında yangın çıktı!

Öte yandan, cami hoparlöründen fırının yarından itibaren hizmet vereceği duyurusu yapıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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