Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Cumalı köydeki bir metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumalı köydeki bir metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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