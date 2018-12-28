Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı BİLECİK (AA) - Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Önder Çetin yönetimindeki 34 PU 4329 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerinde Emrah Aydın idaresindeki 26 UH 136 plakalı kamyonete çarptı.

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