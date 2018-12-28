Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Önder Çetin yönetimindeki 34 PU 4329 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerinde Emrah Aydın idaresindeki 26 UH 136 plakalı kamyonete çarptı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Önder Çetin yönetimindeki 34 PU 4329 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerinde Emrah Aydın idaresindeki 26 UH 136 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol üzerindeki Şehit Asker Anıtı'na çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobilde bulunan yolcu Hediye Çetin 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.