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Bilecik'te pazar alanına tuvalet inşa edildi

Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan pazar alanına Bilecik Belediyesi tarafından tuvalet ve çeşmelerin olduğu yapı inşa edildi.

Bilecik'te pazar alanına tuvalet inşa edildi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çatı çalışmaları devam eden binanın iç çalışmaları devam ediyor. Pazar esnafı gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Daha önceleri pazar günleri halka açık olan pazar alanı, pandemi nedeniyle Cuma günleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te pazar alanına tuvalet inşa edildi

Bilecik'te pazar alanına tuvalet inşa edildi

Bilecik'te pazar alanına tuvalet inşa edildi

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