Bilet Satış Elemanı (Gişe, banko) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko), sinema, tiyatro, toplu taşıma gibi hizmetler için bilet ve rezervasyon işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilet Satış Elemanı (Gişe, banko) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilet Satış Elemanı Maaşları

Bilet Satış Elemanı (Gişe,banko) maaşı ortalama aylık 3.400 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilet Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Bilet Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Satış ve rezervasyon listesini kontrol etmek,

b) Biletleri kaşelemek,

c) Yer kuponlarını hazırlamak,

d) Müşteri isteklerini belirlemek,

e) Müşteriyi bilgilendirmek,

f) Bilet kesmek,

g) Kredi kartı işlemleri yapmak,

h) Bilet iptal vermek,

i) Açık bilet vermek,

j) Seans kayıtları tutmak (sinema ve tiyatrolarda),

k) Günlük satış tutanağı (icmal) hazırlamak,

l) Kasa hesabı yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilet Satış Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Satışlar İle İlgili Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kasiyerler Ve Bilet Satıcılarıdır.

Bilet Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilet Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5230.01 olarak belirlenmiştir

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