Bilge Olgaç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

BİLGE OLGAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Ocak.1940 Ölüm tarihi : 03.Mart.1994

Bilge Olgaç kaç yaşında öldü : 54

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Yönetmen, Senarist

Bilge Olgaç doğum yeri : Vize, Kırklareli

Ölüm yeri : İstanbul

BİLGE OLGAÇ BİYOGRAFİSİ

İlk kadın yönetmenlerimizdendir.

Bilge Olgaç, 10 Ocak 1940 tarihinde Kırklareli’nde Vize ilçesinde 6 çocuklu, yoksul bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Enstitüsü'nün son sınıfındayken eski prodüksiyon amirlerinden Vecdi Bender ile evlenip, okulu bıraktı.

1956 yıen Vecdi Bender ile evlendirilen Bilge Olgaç’ın yazdığı öykülerden olan "Kısmetin En Güzeli"ni 1962 yılında eşi götürüp Memduh Ün'e verdikten sonra film yapmasının yanı sıra onu yanında asistan olarak işe almıştır. Ustası Memduh Ün’ün sayesinde senaryo yazmayı, kurgu tekniğini öğrenir. Ayrıca ünlü yönetmenin de birinci asistanıdır.

Sinemaya 1962 yılında “Kısmetin En Güzeli” adlı film ile yönetmen Memduh Ün'ün asistanı olarak başladı. İlhan Engin, Halit Refiğ ve Hasan Kazankaya gibi yönetmenlerin yanında da asistan olarak çalıştı.

1965 yılında "Üçünüzü de Mıhlarım" filmi ilk yönetmenliği olmakla birlikte Bu dönemin tek kadın yönetmeni unvanını aldı.

1970 yılında Demir Karahan, Fatma Karanfil, Süheyl Eğriboz, Ali Şen’in oynadığı “Linç” filminde yönetmenlik yaptı. Bu film ile birçok ödülün sahibi oldu.

1975 yılında erotik filmler başlayınca sinemadan ayrılarak reklam filmciliğine başladı. 1984 yılında; Perihan Savaş, Mesut Engin, Halil Ergün, Aliye Rona, Seden Kızıltunç, İsmet Ay’ın rol aldığı “Kaşık Düşmanı” filmi ile tekrar sinemaya döndü. Bu filmi ile de pek çok ödülün sahibi oldu.

Bilge Olgaç'ın bundan sonraki filmlerinin çizgisi de belirlenmiştir. "Gülüşan", "Gömlek", "Umut Hep Vardı" gibi filmlerde kadın sorunlarına değinilir. Çoğunlukla büyük kentin dışında kasaba ve köylerdeki yaşam sinemasında yer alır. Bilge Olgaç Yeşilçam geleneğine bağlı bir sinema yapmıştır. "Üç Halka Yirmibeş", "İpekçe", "Kurşun Adres Sormaz" gibi iddialı filmlerle adını yeniden duyurdu.

1984 yılında yapımcısı Selim Soydan olan ve başrollerde Hülya Koçyiğit ile Çetin Tekindor’un oynadığı “Yaı.

Bilge Olgaç, 1956 yılında, 16 yaşında ilk evliliğini Vecdi Bender ile yaptı. Bu evliliğinden bir oğlu vardır. Boşandılar.

Bilge Olgaç, 3 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da 54 yaşında Taksim'deki evinde çıkan yangın sonucu ölmüştür.

O günlerde yeni bir filmi henüz bitirmişti. Son filmi, "Bir Yanımız Bahar Bahçe", ölümünden sonra vizyona girdi. Film, Halil Ergün ve Sibel Turnagöl'ün oynadığı, düşünce suçundan 18 yıl cezaevinde yatan bir adamın öyküsünü anlatıyordu.

Ödülleri:

1970 - Adana Altın Koza Film Yarışması, Linç filmi ile En İyi Yönetmen Ödülü

1970 - Adana Altın Koza Film Yarışması, Linç filmi için En İyi Film Kategorisi'nde üçüncülük ödülü

1984 - 21. Altın Portakal Festivali, Kaşık Düşmanı filmi, En İyi Senaryo Ödülü ve En İyi Film Kategorisi'nde üçüncülük Ödülü

1985 - Kadın Filmleri Festivali, Fransa, Kaşık Düşmanı filmi (La Chambre de mariage) En İyi Film Kategorisi'nde Büyük Ödül ve Basın Özel Ödülü

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1994 - Bir Yanımız Bahar Bahçe (Sinema Filmi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1991 - Umut Hep Vardı (Sinema Filmi)

1990 - Aşkın Kesişme Noktası (Sinema Filmi)

1988 - Yarın Cumartesi (Sinema Filmi)

1988 - Kızın Adı Fatma (Sinema Filmi)

1988 - Gömlek (Sinema Filmi)

1987 - İpekçe (Sinema Filmi)

1987 - Elif Ana - Ayşe Kız (TV Dizisi)

1986 - Üç Halka 25 (Sinema Filmi)

1985 - Gülüşan (Sinema Filmi)

1984 - Yavrularım (Sinema Filmi)

1984 - Kaşık Düşmanı (Sinema Filmi)

1975 - Bir Gün Mutlaka (Sinema Filmi)

1975 - Şöhret Budalası (Sinema Filmi)

1974 - Tanrı Sevenleri Korur (Sinema Filmi)

1974 - Bacım (Sinema Filmi)

1974 - Açlık (Sinema Filmi)

1972 - Savulun Geliyorum (Sinema Filmi)

1972 - Kanlı Öç (Sinema Filmi)

1972 - Kaderin Pençesi (Sinema Filmi)

1971 - Üçünüze Bir Mezar (Sinema Filmi)

1971 - Yaban Ali (Sinema Filmi)

1971 - Kara Gün (Sinema Filmi)

1970 - İki Aşk Arasında (Sinema Filmi)

1970 - Merhamet (Sinema Filmi)

1970 - Linç (Sinema Filmi)

1969 - Kanlı Şafak (Sinema Filmi)

1968 - Öksüz (Sinema Filmi)

1968 - Dertli Gönlüm (Sinema Filmi)

1967 - Silahsız Dövüşelim (Sinema Filmi)

1967 - Kanunsuz Toprak (Sinema Filmi)

1967 - Garibanız Abiler (Sinema Filmi)

1966 - Zorlu Düşman (Sinema Filmi)

1966 - Nikahsızlar (Sinema Filmi)

1965 - Sokaklar Yanıyor (Sinema Filmi)

1965 - Krallar Kralı (Sinema Filmi)

1965 - Kanlı Buğday (Sinema Filmi)

1965 - Babasız Yaşayamam (Sinema Filmi)

1965 - Üçünüzü De Mıhlarım (Sinema Filmi)

Senaryo :

1994 - Bir Yanımız Bahar Bahçe (Sinema Filmi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1991 - Umut Hep Vardı (Sinema Filmi)

1990 - Aşkın Kesişme Noktası (Sinema Filmi)

1988 - Yarın Cumartesi (Sinema Filmi)

1988 - Kızın Adı Fatma (Sinema Filmi)

1988 - Gömlek (Sinema Filmi)

1987 - İpekçe (Sinema Filmi)

1987 - Elif Ana - Ayşe Kız (TV Dizisi)

1986 - Üç Halka 25 (Sinema Filmi)

1985 - Gülüşan (Sinema Filmi)

1984 - Kaşık Düşmanı (Sinema Filmi)

1974 - Bacım (Sinema Filmi)

1974 - Açlık (Sinema Filmi)

1972 - Savulun Geliyorum (Sinema Filmi)

1972 - Kanlı Öç (Sinema Filmi)

1972 - Kaderin Pençesi (Sinema Filmi)

1971 - Üçünüze Bir Mezar (Sinema Filmi)

1971 - Yaban Ali (Sinema Filmi)

1971 - Kara Gün (Sinema Filmi)

1970 - İki Aşk Arasında (Sinema Filmi)

1970 - Merhamet (Sinema Filmi)

1970 - Linç (Sinema Filmi)

1969 - Kanlı Şafak (Sinema Filmi)

1968 - Öksüz (Sinema Filmi)

1968 - Dertli Gönlüm (Sinema Filmi)

1967 - Silahsız Dövüşelim (Sinema Filmi)

1967 - Kanunsuz Toprak (Sinema Filmi)

1966 - Nikahsızlar (Sinema Filmi)

1965 - Tehlikeli Adam (Sinema Filmi)

1965 - Sokaklar Yanıyor (Sinema Filmi)

Yapımcı :

1971 - Kara Gün (Sinema Filmi)

1970 - İki Aşk Arasında (Sinema Filmi)

Eser :

1964 - Dullar Tercih Edilir (Sinema Filmi)

1962 - Kısmetin En Güzeli (Sinema Filmi)

Kurgu :

1970 - Linç (Kurgu) (Sinema Filmi)

1968 - Öksüz (Kurgu) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

1965 - Tehlikeli Adam (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)

1963 - Bire On Vardı (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1962 - Kısmetin En Güzeli (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)