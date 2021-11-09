Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu kendisinden 22 yaş küçük olan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİLER

43 yaşındaki Öztürk, önceki gün kendisinden sevgilisi Daren Gerede Erkaya' ile birlikte ilk kez el ele Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Oldukça telaşlı oldukları görülen ikili Gerede'nin evinden çıktı. Daren Gerede Erkaya, elinde bir takım elbise ile görüldü. Çift, aceleleri olduğu için basın mensuplarının sorularını nazikçe geri çevirdi.

"BİRAZ ACELEMİZ VAR"

Yurt dışına seyahat edeceklerini söyleyen Bilge Öztürk "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Biraz onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlayacağız" diye konuştu.