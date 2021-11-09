Ogeday isminin anlamı nedir, Ogeday ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erbelgin isminin anlamı nedir, Erbelgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Irmak isminin anlamı nedir, Irmak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İçten isminin anlamı nedir, İçten ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Pekdeğer isminin anlamı nedir, Pekdeğer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ildır isminin anlamı nedir, Ildır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulunduHaydar isminin anlamı nedir, Haydar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Evcil isminin anlamı nedir, Evcil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dilderen isminin anlamı nedir, Dilderen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile sürpriz bir aşka yelken açan avukat Bilge Öztürk, geçtiğimiz gün sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiftin telaşlı halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu kendisinden 22 yaş küçük olan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİLER 

43 yaşındaki Öztürk, önceki gün kendisinden sevgilisi Daren Gerede Erkaya' ile birlikte ilk kez el ele Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

Oldukça telaşlı oldukları görülen ikili Gerede'nin evinden çıktı. Daren Gerede Erkaya, elinde bir takım elbise ile görüldü. Çift, aceleleri olduğu için basın mensuplarının sorularını nazikçe geri çevirdi.

"BİRAZ ACELEMİZ VAR" 

Yurt dışına seyahat edeceklerini söyleyen Bilge Öztürk "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Biraz onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlayacağız" diye konuştu.

Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ilk kez el ele görüntülendi! Telaşlı halleri dikkat çekti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT