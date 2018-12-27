Bilge Şen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLGE ŞEN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1945

Bilge Şen kaç yaşında : 73

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Bilge Şen doğum yeri : Ödemiş, İzmir

BİLGE ŞEN BİYOGRAFİSİ

“Kabuslar Evi” serisinde emlakçı Sema rolünü canlandırdı

Bilge Şen, 1945 yılında İzmir, Ödemiş'de doğmuştur. Ankara Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden 1963 yılında mezun oldu.

Tiyatroya Arena Tiyatrosu'nda başladı. Gen-ar, Ulvi Uraz, Devekuşu Kabare, Dostlar, Gülriz Sururi - Engin Cezzar gibi tiyatro topluluklarında devam etti. Bugüne kadar Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Genco Erkal, Tuncel Kurtiz, Müşfik Kenter gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

1979 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil oldu. sonraki yıllarda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı “Kabuslar Evi” serisinde emlakçı Sema rolünü canlandırdı. Birçok farklı hikâyeden oluşan, ortak noktası eski bir köşk ve bir emlakçı olan gerilim-korku dizi filminde Hümeyra, Çetin Tekindor, Yetkin Dikinciler, Fikret Kuşkan, Hülya Koçyiğit, Devrim Nas, Levent Üzümcü, Okan Yalabık, Şerif Sezer gibi oyuncularda rol almıştır.

19 Eylül 2013 – 22 Ocak 2015 tarihleri arasında “Aramızda Kalsın” adlı dizide Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır, Caner Cindoruk, Cengiz Bozkurt ile beraber oynamıştır.

Bilge Şen, ilk evliliğini öğretim görevlisi, abisinin arkadaşı ile yapmış. Eşi vefat etmiş. Şimdiki eşi ile tanışmış ama evlenememişler. İkinci evliliğini yaptığı eşinden boşanmış. 3. Eşi ile de uzun süre evli kalmamış, boşanmış. Tanıştıktan 28 yıl sonra 4. eşi olan Gazanfer Ündüz ile evlenmiştir.

Ödülleri :

1982 - Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü- "Gölge Ustası"ndaki rolü ile

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2008 - Mutlu Yıllar : Peter Turrini - Beşiktaş Prodüksiyon Tiyatrosu

2002 - Bir Çöküşün Güldürüsü : Coline Serreau - Tiyatro Pera

1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - İçimizden Biri : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 - İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 - Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Gölge Ustası : İstanbul Devlet Tiyatrosu

1969 - Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

1967 - Vatan Kurtaran Şaban : Haldun Taner - Devekuşu Kabare

- Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut

- Morfin : Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

- Yasak Elma

- Hair

- Paydos

- Kaneviçe

- Katır Tırnağı

- Durdurun Dünyayı İnecek Var

- Biz Bize Benzeriz

- Dün Bugün Yarın

- Bu Şehri İstanbul ki

- Aşk Zinciri

- Daktilolar

- Kunduz Kürk

- Büyük Kulak

Filmleri ve Dizileri :

2013 - 2014 - Aramızda Kalsın (Elmas) (TV Dizisi)

2011 - Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2010 - Anneannem (Kısa Film)

2009 - Alayına İsyan (Fadik Nine) (TV Dizisi)

2009 - Aile Reisi (Fevriye Elif) (TV Dizisi)

2009 - Canım Ailem (İkbal) (TV Dizisi)

2007 - Tutsak (TV Dizisi)

2007 - Son Tercih (Münevver) (TV Dizisi)

2007 - Senden Başka (2) (Sevgi) (TV Dizisi)

2007 - Eşref Saati (Şadiye) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanla... (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Uyur Gezerler (Sema) (TV Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Takip (Emlakçı Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Son Dans (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Sema) (TV Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar ... (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Karanlıktan Gele... (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan (Emlakçı Sema) (Sinema Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkad... (Sema) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Sema) (TV Filmi)

2005 - Seni Çok Özledim (Hatıra Hanım) (TV Dizisi)

2005 - Babam ve Oğlum (Fatma) (Sinema Filmi)

2003 - Çınaraltı (Mehpare Bahtiyar) (TV Dizisi)

2003 - Bizim Konak (TV Dizisi)

2002 - Rus Gelin (Sinema Filmi)

2002 - Bana Abi De (Nurten) (TV Dizisi)

2001 - Harry Potter ve Felsefe Taşı (Madam Hooch Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Delikanlı (Tülay) (TV Dizisi)

2000 - Adada Bir Sonbahar (Belgin) (TV Filmi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Şükriye Baharbahçe) (TV Dizisi)

1984 - Yangın (Nadire) (Sinema Filmi)

1984 - Cumartesi Cumartesi (Şişman Kadın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 - Zaman Mekan Makinesi (TV Dizisi)

1978 - Cevriyem (Sinema Filmi)

1977 - Baraj (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

1970 - Kara Leke (Yonca) (Sinema Filmi)

1965 - Bitmeyen Yol (Sinema Filmi)