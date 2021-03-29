Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Maaşları, İş İlanları

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu görev tanımı nedir, Bilgi İşlem Destek Sorumlusu ne iş yapar, Bilgi İşlem Destek Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

BT donanım parkının oluşturulmasına, yazılımların temin edilmesine, BT sistemlerinin fiziksel kurulumlarının gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Maaşları

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Bilgi İşlem Destek Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgi İşlem Destek Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Ne İş Yapar?

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Bilgisayar ve ağ sistemlerinin kurmak ve yapılandırmak, meydana gelebilecek

arızaları tespit etmek ve arızaları gidermek, ve bu işlemleri yerine getirebilecek

düzeyde elektrik, elektronik, bilgisayar ve ağ teknolojileri, internet ve ofis

programları kullanmak

e) BT donanım parkının oluşturulmasına ve yazılımların teminine destek vermek

f) İşletmenin BT donanım ve yazılım alımlarına teknik destek sağlamak

g) Satın alınan BT donanımlarının ve yazılımların teslim alma işlemlerini kontrol etmek

h) İşletmenin envanterindeki donanım ve yazılımlar ile ilgili periyodik takipleri

gerçekleştirmek

i) BT sistemlerinin fiziksel kurulumlarını yapmak/ yapılmasını sağlamak

j) Kurulum öncesi hazırlık yapmak

k) Ağ kablolaması yaptırmak

l) BT donanımlarının fiziksel kurulumlarının gerçekleşmesini sağlamak

m) Ağ donanımlarını ve sunucu sistemlerini yapılandırmak

n) Aktif ağ donanımlarını yapılandırmak

o) Kablosuz ağ güvenliğini sağlamak

p) Sunucu işletim sistemlerinin kurulumlarını yaptırmak

q) Sunucu servislerinin yapılandırılmasını değerlendirmek

r) Dizin hizmetini yapılandırmak

s) Sunucular üzerinde çalışacak diğer ağ servislerini yapılandırmak

t) Kişisel bilgisayar sistemlerini ve çevre birimlerini yapılandırmak

u) Kişisel bilgisayarların ilk çalıştırmasını yaptırmak ve işletim sistemini yükletmek

v) Donanım sürücülerini yükletmek

w) Ağ ve internet bağlantısını kurdurmak

x) Kurulum sonrası işlemleri yaptırmak

y) Ortak kullanıma sunulacak çevre birimlerini yapılandırmak

z) BT sistemlerinin bakımını yaptırmak

aa) BT donanımlarını ve ağ yapılarını değiştirmek

bb) BT sistemlerinin harici ve dahili bileşenlerini değiştirmek

cc) İşletme içi kullanıcılara BT desteği verilmesini sağlamak

dd) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları ana gruba aittir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Bilgi ve iletişim teknolojileri işletim ve kullanıcı destek teknisyenleri meslek grubu içerisindedir.

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgi İşlem Destek Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3513.04 olarak belirlenmiştir

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