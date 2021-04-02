Bilgisayar Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bilgisayar Programcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

Bilgisayar Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Programcısı Maaşları

Bilgisayar Programcısı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük maaşı 3.526 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Programcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans mezunu olmak gereklidir.

Bilgisayar Programcısı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Programcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programları yazmak,

b) Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazmak,

c) Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygulamak,

d) Yazdığı programı test etmek,

e) Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlamak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Programcısı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleridir.

Bilgisayar Programcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Programcısı mesleğinin meslek kodu 2514.01 olarak belirlenmiştir

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