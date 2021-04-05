Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; işletmenin BT alt yapısını oluşturma faaliyetlerine katkı sağlayan, ağ donanımlarını ve sunucu sistemlerini yapılandıran, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini işleten, internet ve intranet uygulamalarının işletilmesine katkı sağlayan, sorumlu olduğu sistemlerin bakımını yapan ve sorunlarını gideren, mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli kişidir.

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Maaşları

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Lisans seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Ne İş Yapar?

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) İşletmenin BT alt yapısı oluşturma faaliyetlerine katkı sağlamak işleri ile ilgili, BT alt yapısının donanımsal ve yazılımsal olarak planlanmasına katkı sağlamak, işletmenin envanterindeki donanım ve yazılımlar ile ilgili periyodik takipleri gerçekleştirmek, ağ yapısı ile ilgili fiziksel kurulum faaliyetlerine katkıda bulunmak sunucu parkı ve sistem odası ile ilgili fiziksel kurulum faaliyetlerine katkıda bulunmak, kişisel bilgisayar sistemleri, çevre birimleri ve diğer BT donanımlarının fiziksel kurulumlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, ortak kullanıma sunulacak çevre birimlerini yapılandırmak, BT alt yapısını test etmek,

c) Ağ donanımlarını yapılandırmak işleri ile ilgili, yerel ağ, geniş alan ağı ve internet bağlantısını yapmak, kablosuz ağ güvenliğini yapılandırmak, yönlendirme yapmak, kişisel bilgisayar sistemlerini ve çevre birimlerini yapılandırmak,

d) Sunucu sistemlerini yapılandırma işleri ile ilgili, sunucu işletim sistemlerinin kurulumlarını yapmak, sunucu servislerini yapılandırmak, dizin hizmetini yapılandırmak, elektronik posta servisini yapılandırmak, sunucular üzerinde çalışacak diğer ağ servislerini yapılandırmak,

e) Sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini işleri ile ilgili, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini izlemek, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerinde hata kontrolü yapmak, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini yönetmek, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerine yazılım yüklemek yedekleme işlemlerini takip etmek, sunucu ve ağ güvenlik planını uygulamak,

f) İnternet ve intranet uygulamalarının işletilmesine katkı sağlamak işlemleri ile ilgili, web sitelerini ve internet uygulamalarını yönetmek, uygulamaları izlemek,

g) Sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerinin bakımını yapmak işleri ile ilgili, yedekleme yapmak, koruyucu ve periyodik bakım faaliyetlerini yürütmek, periyodik ağ güvenlik takiplerini yürütmek, işletim sistemi ve sunucu yazılımlarının bakımını yapmak, veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak,

h) Sunucu ve ağ sistemlerinde sorun gidermek işleri ile ilgili, BT sistemlerinin sorunları hakkında bilgi toplamak, basit bağlantı problemlerini ve fiziksel sorunları gidermek, ağ yapısındaki sorunları gidermek, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerinde yazılımsal sorunları gidermek,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Meslek Ana Grubu:

VERİGİRİŞİ Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 2522.02 olarak belirlenmiştir

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