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Bili Bili ne demek, TDK'ya göre Bili Bili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bili Bili kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bili Bili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bili Bili nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bili Bili kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bili Bili ne demek, TDK'ya göre Bili Bili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bili bili ne demek? Bili bili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bili bili kelimesi. Peki bili bili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bili bili nedir, bili bili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİLİ BİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bili bili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bili bili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavuk vb. kümes hayvanlarını çağırırken çıkarılan ses

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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