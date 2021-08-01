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Bilik isminin anlamı nedir, Bilik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bilik ismi Güçlü bir seziş ve görgüden doğan ruh uyanıklığı ve zevk olgunluğu anlamındadır. Bu içeriğimizde Bilik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bilik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bilik isminin anlamı nedir, Bilik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bilik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bilik ismi ne demek, Bilik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bilik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Bilik İsminin anlamı nedir? TDK Bilik anlamı:

Bilik ismi Türk Dil Kurumunda  Güçlü bir seziş ve görgüden doğan ruh uyanıklığı ve zevk olgunluğu. , olarak tanımlanmaktadır .Ayrıca halk arasında  Akıl, hikmet, bilgi, us olarak da bilinmektedir.

Bilik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bilik ismi kuranda geçmemektedir.

nedir

Bilik isminin kökeni:

Bilik ismi Farsça / Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bilik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Bilik isminin rengi:

Kestane

Bilik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bilik isminin Harf Analizi Nedir ?

Bilik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B: Sezgisel, sakin

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

L: Sanatsal, naif, yetenekli

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

K: Kariyerli

Bilik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bilik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

İ: 12

L: 15

İ: 12

K: 14

= 55 Bilik İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

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Bilik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bilikismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bilikisminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2İ: 9L: 3İ: 9K: 2 = 25

2 5= 7Kader sayısıdır

Bilik isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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