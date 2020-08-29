Bilim insanları sosyal mesafe kuralını yeterli bulmadı!

İngiliz bilim insanları, koronavirüs mücadelesinde tüm ülkelerin en sık üstünde durduğu "sosyal mesafe kuralı" ile ilgili yanlış bilinen gerçekleri açıkladı. Bilim insanları, 100 yıl öncesine dayanan 2 metrelik mesafe kuralının günümüz için yeterli olmayacağını söyledi. Kalabalık ve riskli bölgelerde mesafe kuralı yerine farklı tedbirlere yönelinmesini tavsiye etti.

100 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden Doktor Nicholas Jones ve meslektaşları, sosyal mesafe kuralının günümüz için yeterli olmadığını vurguladı. Uzmanlar, bu kuralın 100 yıl öncesine kadar dayandığını ve günümüzdeki toplumsal hayat için oldukça yetersiz olduğunu vurguladı. Doktor Jones, iki metre kuralının 1897 yılına kadar izlenebileceğini ve 20. yüzyılın başında bir dizi çalışma tarafından desteklendiğini, bu erken çalışmaların sınırlamalarına rağmen, şimdi iki metre mesafe kuralının hala kullandığını söyledi.

EN ÖNEMLİSİ MASKE TAKMAK

İngiliz uzmanlar, sosyal mesafe kuralının yerine, kapalı ve riskli ortamlarda daha geniş tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Koronavirüs salgınına karşı alınabilecek bir dizi tedbirlerin en önemlisinin maske olduğu yeniden vurgulandı. Maske haricinde, insanların birbiriyle yüz yüze konuşmaması, araya bariyer eklenmesi gibi önlemlerde kapalı ve riskli ortamlarda alınması gereken önemli tedbirler olarak belirtildi.