Bilim Kurulu bugün toplanacak! Yasaklar yeniden gelecek mi?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre Türkiye'de dün yapılan 82 bin 318'inden 1263'nün sonucu pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 251 bin 805 oldu. Bu durum yetkilileri de endişelendirirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha salgındaki son durumu görüşmek için toplanacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Toplantıda koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısındaki artış eğilimi değerlendirilecek. Kurallara daha titiz biçimde uyulması için somut kararlar alınması bekleniyor. Öte yandan alınması düşünülen yeni tedbirler ele alınacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları açıklayacak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

KOCA: SONUÇLAR 10 GÜN ÖNCEKİ BULAŞMALARI GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."