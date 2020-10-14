Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını sürüyor. Salgının başından bugüne kadar sürdürülmesinde tavsiye kararları vererek sürece yön veren Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Toplantıda salgındaki son durum, vaka sayılarının arttığı illerde alınması gereken önlemler ve okullardaki yüz yüze eğitim sürecinin ele alınması bekleniyor.

Toplantı sonrası da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenleyeceği basın toplantısında açıklamalarda bulunacak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1314 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416, aktif hasta sayısı 32 bin 850 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.