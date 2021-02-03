Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler buradan çıkacak kararlarda!

Tüm dünyayı etkisi alrına alan yeni itp koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak kurul kararlarının, toplantının ardından açıklamayla kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor. Toplantının gündeminde, ilk oalrak İngiltere'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyonlu versiyonunun olacağı öngörülüyor.

Ülkemizde 17 farklı şehirde ve 128 kişide görüldüğü belirtilen mutant virüs hakkında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, yapılan son incelemelerle mutant vaka sayısının bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirtti. İlerleyen zamanlarda, pozitif vakaların i.l il günlük koronavirüs tablosuna yansıtılabileceğini açıklayan Bakan Koca, kısıtlamaların da yine vaka sayılarına göre il il gevşetebileceğini belirtmişti.

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.