Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?Mustafa Cengiz yanıtladı: Falcao gidecek mi, kalacak mı?Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren yardım müjdesinde detaylar belli oldu!VGM yükseköğretim üniversite burs sonuçları 2020: VGM burs sonuçları saat kaçta açıklanır?Zerrin Tekindor kanguru besledi!25 Aralık ŞOK aktüel 2020 kataloğu | Yılbaşına özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca o saatte son durumu açıklayacakEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?Koronavirüs Nazi uygulamasını geri getirdi! Ölüler krematoryumlarda yakılıyor
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün yapılması planlanan toplantısı ertelendi. İnternet kullanıcıları da Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınındaki son durumun görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili flaş bir karar alındı. Herkes toplantının bu akşam yapılmasını beklerken flaş bir kararla toplantının ertelendiği açıklandı. Peki Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ? BUGÜN NEDEN YOK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı son dakika haberiyle ertelendi. Toplantının ertelenme nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarın(24 Aralık Perşembe)  saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Bakan Fahrettin Koca, saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT
1 Yorum