Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınındaki son durumun görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili flaş bir karar alındı. Herkes toplantının bu akşam yapılmasını beklerken flaş bir kararla toplantının ertelendiği açıklandı. Peki Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ? BUGÜN NEDEN YOK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı son dakika haberiyle ertelendi. Toplantının ertelenme nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarın(24 Aralık Perşembe) saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Bakan Fahrettin Koca, saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.