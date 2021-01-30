Bilim Kurulu Üyeleri açıkladı! Vakalar neden artıyor? Kısıtlamalarda gevşeme olur mu?

Türkiye'de salgının kontrol altına alınması için kısıtlamalar sürerken son günlerde yaşanan vaka artışı korkuttu. 5 binli rakamlara kadar düşen sayılar yeniden 7 binli rakamların üzerine çıkarken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de son durumu değerlendirdi. Hürriyet Gazetesi'nden Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz vaka artışını, aşılama süreci, mutant virüs ve kısıtlamalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MUTANT VİRÜS

Prof. Dr. Levent Akın, mutant virüsün Türkiye'de dolaşımda olduğunu ifade ederek," Ancak vaka artışlarının nedeninin mutant virüs olduğu yönünde bir kanıt yok. Ama tabii ki yakından takip ediliyor." dedi.

VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

Vaka artışına ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Levent Akın," Vaka artışındaki en önemli neden kısıtlamalardan bunalan toplumun biraz daha kuralları aşması. Çünkü cumartesi, pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu halde alışveriş bahanesiyle pek çok kişinin dışarı çıktığını görüyoruz. Tabii ‘aşı geldi olay çözüldü’ gibi bir rahatlık da var. İngiltere’deki mutant virüsün yarattığı yayılma, tüm önlemlere rağmen devam ettiği için şubatın ikinci yarısında Türkiye’de etkili olup olamayacağının da değerlendirilmesi, kısıtlamaların azaltılması konusunda etkili olabilir. " ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK Mİ?

"Kademeli gevşeme olur mu?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Sema Kultufan Turan şunları söyledi:

"Bizim aslında planımız 50 milyon aşı. Ancak tabii peyderpey gelen aşılar sürecin devam etmesi anlamında bizi rahatlatacaktır. Halkın aşıya olan duyarlılığı ve beklentisi çok yüksek. Aşı kabulü çok iyi oldu. Oluşturulan aşılama sistemi de gayet iyi işliyor. O nedenle aşılama çok hızlı. Vaka artışının iki nedeni olabilir. Birincisi aşılama sürecinin başlamasıyla halkta rahatlama olabilir, ikincisi Avrupa’da yayılan salgın bize de yansıyor. Ülkemizde mutant virüs henüz çok tespit edilmiş değil. Şu anda kısıtlamalarda bir gevşeme olmayacağını tahmin ediyorum."

Türkiye'ye gelen aşıların rahatlama sağlayıp sağlamayacağına ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, gelen 10 milyon doz aşının 5 milyon kişiye yapılacağını belirterek," Daha önceki 3 milyon doz aşı ile birlikte toplam 6.5 milyon kişi aşılanmış olacak. Bu aşılama hastaneye yatış, yoğun bakım yatak sayılarında ve ölüm oranlarının azalmasında çok etkili olacak." dedi.

"AŞILAR BU MUTASYONA KARŞI YÜZDE YÜZ ETKİLİ"

"Aşı olan, olmayan herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip dolaşımdaki virüs sayısının azalmasına yardım etmeleri gerekiyor." diyen Haköksüz şöyle devam etti:

"80 milyon vatandaşın içinde aşılanma oranı şu anda çok düşük. 50 milyon doz tamamlanınca 25 milyon kişi aşılanmış olacak. 2 milyon 457 bin 118 kişi hastalığı atlattı. Dolayısıyla yeni bir mutant çıkmazsa, aşılar olumlu yönde etkileyecektir. Şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya kaynaklı 3 mutant var. İngiltere kaynaklı olan çok hızlı bulaşma özelliğine sahip. Ancak aşılar bu mutasyona karşı yüzde yüz etkili. Diğer iki mutanta karşı etkinliği konusunda laboratuvar şartlarında yapılan çalışmalarda yüzde 90 üzerinde etkinlik söz konusu."

"VAKA SAYILARININ ARTIŞI VATANDAŞIN KURALLARA ÇOK FAZLA RİAYET ETMEMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının artmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Haköksüz şunları kaydetti:

"Son dönemde vaka sayılarının artışı, vatandaşın kurallara çok fazla riayet etmemesinden kaynaklanıyor. Uludağ otellerindeki görüntüler ortada. Onun yansımaları da olacak. Bugün itibarıyla diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mutant virüsün vaka artışına neden olduğunu düşünmüyorum."

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı ülkelerin mutasyonlu virüse karşı ek tedbirler aldığı, Türkiye'nin de bu noktada yeni tedbirler alıp almayacağının sorulması üzerine Erdoğan, vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti.

Her şeyden önce bu konuda kendisi için Bilim Kurulu'nun ifadelerinin, açıklamalarının önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."

MUTASYONLU VİRÜS 17 İLDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.

Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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