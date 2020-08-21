Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan açıkladı! Kısıtlamalar geri gelir mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs salgınındaki son durum, 21 Eylül'de açılması planlanan okullar ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ahmet Demircan, normalleşme sürecinin vatandaşlar için bir kredi olduğunu ve dikkat edilmesi gerekiğine dikkat çekti. Demircan, koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi için uygulanan kısıtlamaların geri gelebileceğini söyledi.

"BÜTÜN TÜRKİYE FUTBOL TAKIMI KAPTANI OLMUŞ"

Prof. Dr. Demircan, vaka artışlarının vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle kaynaklandığını belirtti.

" Maskeyi nereye takıyoruz? Şimdi bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş. Maske herkesin pazı bandında. Buradaki maske virüsü önler mi? " diyerek isyan eden Prof. Dr. Demircan,"Gözlüğü getirip buraya takıyor musunuz? Maskeyi iyi takmamız lazım, iyi korunmamız lazım. Çok rahatladık ve çok normalleştik. Bunun sıkıntısıyla vaka sayıları artıyor. Okulların açılması dahil, iş yerlerinin açılması dahil, düğünler ve pek çok etkinlik, yani biz birçok kongreleri bile erteledik. Pek çok sınavı öteledik. Normal hayatı zorlaştırmayalım, bu bizim elimizde. Bu nedenle herkesin kurallara uyması ve dikkatli olması lazım. Bakın rehavete kapılırsak virüs uyumuyor. diye konuştu.Yaz kış da dinlemedi, onu da gördük. O yüzden herkesin bu duruma dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"KAFEDE O KADAR SIKIŞIK OTURUYORLAR, VİRÜS BİLE ARAYA GİREMEZ"

Demircan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçenlerde bir kafe gördüm, o kadar sıkışık oturuyorlar ve insanlar o kadar kalabalık ki, virüs bile araya giremez. Yani inanılmaz, en entelektüel en gelişmiş yerlerde bunları görüyoruz. Lütfen bu durumlara lütfen meydan vermeyelim, kurallara uyalım. Yoksa hepimiz için çok kötü olur”

21 Eylül'de yüz yüze eğitimle açılması planlanan okullarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Demircan,"Okulların açılması ve çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesi, hepimizin öncelikli konularından bir tanesi. Geçen Mart ayında Türkiye’de vakaların görülmesi ve sayıların artışı ile biliyorsunuz uzaktan eğitime geçmiş ve hızlı bir eğitim değişikliği ile eğitimi tamamlamaya çalışmıştık. Ama tabii ki yüz yüze eğitim olması gerektiğini, geçenlerde Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi bazı şeyleri ekranlara üflemek ve onun ruhunu verebilmek zor olacağı için biz de bu amaçta çalışıyoruz. Hem sağlık olarak, yaygınlığı azaltmak, çocuklarımızın sağlığını riske atmamak ve çocukların büyüklere virüs getirmemesi, büyüklerin enfekte olmaması için çalışıyoruz. Bu yüzden 31 Ağustos gibi açılması planlanmıştı biliyorsunuz, görülen lüzum üzerine bu tarih 21 Eylül’e uzatıldı." şeklinde konuştu.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Okulların 21 Eylül'de açılabilmesi için bütün vatandaşların gayret göstermesi gerektiğini belirten Demircan şöyle konuştu:

" Şu anda vaka sayılarının artışı bizi bu konuda düşündürüyor. Hani açma niyetimiz var. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu olarak bunu desteklemekle, hem taraf olmak ile birlikte hem de Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda çok büyük hazırlık yapması ile birlikte gördüğünüz gibi vaka sayılarını düşürmemiz lazım. Yani bunun en önemli aşaması o. Özellikle de bir basamaklı geçiş olabilir. Yani okulda az zaman geçirme, yüz yüze olan eğitimlerde üçer günlük belki eğitimler ve 1. sınıf, 2. sınıf, belki 4. sınıf ona Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. 8. sınıf ve 12. sınıf gibi büyük sınavlara hazırlanacak ve okuma yazma da öğrenecek çocuklarımız için bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey”

"NORMAL KELİMESİNİ DUYAN HERKES SÜPER NORMAL GİBİ BİR DURUMA BÜRÜNDÜ"

1 Haziran tarihine kadar oldukça kısıtla gittiklerini belirten Demircan, pek çok sektörün kapatıldığına dikkat çekerek,“Pek çok düğün ve bu tür toplu törenler ertelendi. Bunların amacı virüsün yayılımını azaltmak, halkın sağlığını korumaktı ve 1 Haziran’dan sonra yeni normalleşme diye bir kavrama geçiş yaptık. Tabi normal kelimesi buraya pek oturmadı. Normal kelimesini duyan herkes süper normal gibi bir duruma büründü. Bu bir krediydi, yani bir açık çek verilmişti. Düğün salonları ve bu tip yerler kurallara uymak suretiyle açılabilirdi ve açıldı. Bu tip şeylerde kurallara uymazsak yani tekrar kapatmalar gündeme gelebilir. Düğünler, sevinme cenazeler üzülme yeri ama bunlara şu dönemde dikkat edilmesi lazım” açıklamasında bulundu.

"TEST SAYILARININ 100 BİNLERE ULAŞACAK OLMASI ÇOK İYİ"

Koronavirüs salgınında vakaları bulmak için test yapmak önem arz ediyor. Bu kapsamda artan test sayılarından memnun olduğunu belirten Demircan,“Genel anlamda test sayısının artırılması ve çok kişiye test yapılması tıbbi olarak önerilen bir durum. Yani bunun için Türkiye’de iki iyi şey var. Baştan beri çok sayıda test yapılıyor ve bu test 20-30 binlerden başladı ve bu sayının 100 binlere ulaşacak olması çok iyi. Filyasyon ekipleri ile iyi bir filyasyon yapılması ve bütün temaslıların taranması çok iyi. Ama bakın bunların hepsi virüsü kaptıktan sonra olan şeyler." dedi.

"SAHİLLERİ BİR BAKIYORSUNUZ, MİAMİ SAHİLLERİ GİBİ"

Demircan şunları kaydetti:

"Esas önemli olan virüsü kapmamak veya birbirimize yaymamak. Kime yayıyoruz? Annemize, babamıza, çocuğumuza, eşimize dostumuza ilk başta, sonra müşterimize ve daha sonra halktan diğer insanlara. Yani bu insanlara kul hakkı olur ve insanlara saygı açısından bunları yapmamamız lazım. Bulaştıktan sonra biz bunları önlemeye çalışıyoruz. Temel olarak bulaşmayı ve birbirimize bu virüsü geçirmemeyi amaçlamamız lazım. Sahillere bir bakıyorsunuz, Miami sahilleri gibi bir durum söz konusu. Sağlıkçılar da bundan artık üzülüyor ve düşünüyor. Yani halkın kendini korumayıp daha sonra ağır bir şekilde hasta olup, gelip hastaneleri doldurması hem kendini, hem ailesini ve temaslıları hem de çalışan sağlıkçıları tehdit ediyor. Bu yüzden bunu önlememiz lazım. "

"POZİTİF KİŞİNİN DÜĞÜNE GİTMESİ NE DEMEKTİR?"

Test sayılarının artması ve vakaların tespit edilmesinin iyi olduğunu söyleyen Demircan,"Şu anda pek çok kişi evinde izole ediliyor. Bir de onların uyması lazım. Pozitif kişinin düğüne gitmesi ne demektir? Yani intihar bombacısı gibi giderek bunu insanlara bulaştırmak akıl alır gibi değil. Kul hakkı, insan haklarına saygı hiçbirine konulamaz bir durum. Yani pozitif iseniz izole olmanız, ilaç gerekiyorsa ilacınızı almanız ve kurallara uymanız gerekiyor. Böyle böyle önleriz, yoksa bir anda her taraf virüslü insanlar ile dolar." diyerek sözlerini tamamladı.

KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 kişiye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

KOCA, ÇAĞRI YAPTI: HEP BİRLİKTE VAKALARI DÜŞÜRELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."