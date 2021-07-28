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  3. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden çıkış: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden çıkış: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artışa geçerken son durumu hakkında konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Çocuklarımızın geleceği için bu virüs dolaşımını durdurmamız lazım. Duyun artık bu çığlığı. Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek." dedi. Prof. Dr. İsmail Cinel ise yoğun bakımda tedavi gören 20 hastadan 19'unun aşısız olduğuna dikkat çekerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden çıkış: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

Kurban Bayramı tatili ve turizm sezonunun etkisiyle devam eden insan hareketliliği  Türkiye'de koronavirüs salgını ivme kazandı. Özellikle Temmuz ayının başında 5 binli seviyelerde seyreden vaka sayıları 27 Temmuz 2021 Salı günün koronavirüs tablosunda 19 bin 761 olarak açıklandı. Sayıların günden güne artması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verdiği mesajlarla vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunurken uzmanlar da tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

"YOĞUN BAKIMDAKİ 20 HASTANIN 19'U AŞISIZ"

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel," Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız. Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artışı görme dönemine giriyoruz. Aşıya uzak durma ya da 'Ben sonra olurum' deme gibi lüksünüz yok. Aynı gemideyiz." diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

"VİRÜS DOLAŞIMINI DURDURMAMIZ LAZIM"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadelede ciddi çaba sarf ettiğini dile getirerek," Hepimizin birbirimize saygı gereği, öncelikle çocuklarımızın geleceği için bu virüs dolaşımını durdurmamız lazım. Duyun artık bu çığlığı. Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek." ifadelerini kullandı. 

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah, AA. 

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden çıkış: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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