Bilim Kurulu üyesi Dr. Tufan'dan müjde: Kalıcı bağışıklık için umut oldu!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsünm getirmiş olduğu salgın kapsamında, pozitif hasta sayısı 55 milyonu aştı. Bilim insanlarının çalışmaları devam ederken BionTech ve Moderna aşıları için umutlu bekleyiş sürüyor.

Aşı çalışmaları başarıyla devam etse de uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, maskeleri çıkarma zamanının 2021 yılının son ayları gibi olacağı belirtiliyor. Tüm bunların yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden olan Dr. Zeliha Koçak Tufan'dan sevindiren bir açıklama geldi.

"HASTALIĞIN AĞIR SEYRETMESİNE ENGEL OLACAK"

Aşının uygulanmasının ardından virüsün mutasyon geçirerek tekrar hayatı tehlike altına sokabileceğinin belirtilmesi üzerine bu iddialara son noktayı koyan Dr. Tufan, yeni tip koronavirüse yakalanan hastaların yüzde 90'ında, hafıza hücrelerine 5 ay sonra bile rastlandığının tespit edildiğini belirtti. Bu bağışıklık hafızasının ileride hastalığın ağır seyretmesine engel olabileceğini de söyleyen Dr. Tufan, kişisel Tewitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,

"KOVID geçiren hastaların bağışıklığına dair önemli bir çalışma: Yaklaşık %90'ında hafıza hücreleri hastalığın 5ay sonrasında da saptanmış. Bağışıklık hafızasının ileride hastalığın ağır seyretmesine engel olabileceğine dair bir de öngörü var. Kalıcı bağışıklık için umut mu? Göreceğiz!

Hasta sayısı sınırlı, hepsinde ardışık ölçüm yok, henüz hakem değerlendirmesi tamamlanmamış. Ancak kendi alanında önemli veriler." ifadelerini kullandı.