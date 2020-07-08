Bilim Kurulu Üyesi Kara açıkladı: Bu kan grubuna sahip kişiler risk altında

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından koronavirüs (Kovid-19) - kan grupları ilişkisi hakkında paylaşımda bulundu. Ateş Kara paylaşımında A kan grubuna sahip kişilerin diğer kan gruplarına göre Kovid-19'a daha kolay yakalandığını belirtti. 0 kan grubuna sahip kişilerin de diğer kan grubuna sahip kişilere göre avantajlı olduğunu ve biraz da olsa korunduğunu açıkladı.

Ateş Kara paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay Kovid-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat"

COVID-19 kan grupları ilişkisi

A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x — Ates Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

KOCA: VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"