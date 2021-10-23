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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: "Koronaviüs aşısı zorunlu olsun"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış ayları dolayısıyla artan griple birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yükselişe geçtiğini belirterek, tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesini savundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: "Koronaviüs aşısı zorunlu olsun"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener,  Sağlık Bakanlığının ülke genelinde uyguladığı Kovid-19 aşılarının tüm yaş grupları için zorunlu olması gerektiğine dikkat çekti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip hastalıklarının çoğaldığına dikkat çeken Şener, "Kış aylarında havaların soğumasıyla vatandaşlar kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlayacak. Bunun için koronavirüs aşısı zorunlu olmalı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Koronaviüs aşısı zorunlu olsun

"BÖYLE VAKALAR GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Hastanelerde yaşlı vatandaşların çoğunluk gösterdiğini ve bir çoğunun tek doz aşı dahi olmadığını belirten Şener, "Böyle vakalar görünce çok üzülüyoruz. 70'li, 80'li yaşlarda, 3. doz aşılama zamanı gelen kişiler geliyor. Bakıyoruz bir doz aşı bile olmamış. Niye olmadığını sorduğumuz zaman ise bize, 'Uygun görmedim. Etrafımdaki konuşmalardan etkilendim.' gibi cevaplar veriyorlar. Tabii son pişmanlıkları fayda etmiyor. Birçoğu sağlık durumlarının kötüleşmesinin ardından uzun süre yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor." ifadelerini kullandı.

Şener, son zamanlarda hastanelerde yaşlı nüfustan çok gençlerin de bulunduğunu belirterek, 19-20 yaş grubunda yer alanların aralarında da aşı karşıtlarının olduğuna dikkat çekti. Şener, hastalığın ilerlemesi ile birlikte virüsün akciğerlere kadar indiğini ve bunun sonucunda tedavi sürecinin zor geçtiğini bildirdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Koronaviüs aşısı zorunlu olsun

"KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE KORUYUCULUK YELPAZESİ DARALACAK"

Şener, kış aylarıyla birlikte buluşmaların genel olarak kapalı alanlarda gerçekleşeceğini , bu durumun sonucunda koruyuculuk yelpazesinin daralacağına dikkat çekerek, "Kış aylarında havaların soğumasıyla vatandaşlar kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlayacak. Bu da maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmaması durumunda yeni vaka sayıları ve ölüm sayılarındaki artışın olabileceğini gösteriyor. Türkiye'de 2 koruyucu Kovid-19 aşısı var. Kış dönemi öncesi vatandaşlar bu salgından korunmak için hangisi olursa olsun 2 doz aşı olmaları lazım. 2 doz oldukları zaman Kovid-19'a karşı koruyuculuk yelpazesi içinde kalacaklar. Bu virüs enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıkları zaman ölümcül tabloyla karşılaşma ihtimaliniz düşecek. Türkiye'de 18 yaş üzerindeki ciddi bir grup hala aşı yaptırmadı. Kış aylarında toplumsal bağışıklığı kontrol altına alabilmek için yaş grubundan bağımsız olarak aşının mutlaka zorunlu hale getirilmesi lazım. Yoksa vaka ve ölüm sayılarında tırmanış göreceğiz. Kış dönemi hepimiz için zor geçecek. " dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Koronaviüs aşısı zorunlu olsun

AŞI KARŞITLIĞINA TEPKİLER

Şener, Türkiye'de aşı karşıtlarının nedenlerini dinlediğinde yapılan açıklamalara anlam veremediğini belirtti.

Aşı karşıtlarının ikna çabalarından uzak durduğunu belirten Şener, "Kendilerini ikna etme çabalarından uzak tutuyorlar. Aşı olmamalarının ötesinde etraflarındaki kişilerin de aşı olmaması için çaba sarf ediyorlar. Bu tamamen yalın bir şekilde aşı karşıtlığından çıktı gibi görünüyor. Ülkenin sağlık politikalarına, sağlık önceliklerine ve ülkenin sağlıkla ve Kovid-19 ile ilgili önceliklerine karşı durmak anlamına geliyor. Kovid-19 ile verilen mücadeleyi sekteye uğratmaya yönelik bir mücadeleye döndü." ifadelerine yer verdi.

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